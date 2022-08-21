В Мелитополе прогремели взрывы, - мэр

В разных районах Мелитополя Запорожской области в воскресенье, 21 августа, раздаются взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"Очередная жаркая ночь для оккупантов... По прогнозам наших сил сопротивления рашистам будет адски горячее каждый день, пока они не уйдут с нашей земли", - написал он.
Напомним, в Мелитополе ночью прогремели мощные взрывы. Состоялся прилет в одну из российских военных баз.
После этого оккупанты выпустили ракету по жилым домам города.
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