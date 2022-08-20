ua ru
Сб, 20 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты отомстили за удар ВСУ по базе в Мелитополе, обстреляв город (видео)

Новина українською →
Мелитополь, Суббота 20 августа 2022 12:52
Оккупанты отомстили за удар ВСУ по базе в Мелитополе, обстреляв город (видео) Фото: оккупанты отомстили за удар ВСУ по базе в Мелитополе, обстреляв город (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

После ночного удара ВСУ по российской базе в захваченном Мелитополе оккупанты решили отомстить и выпустили ракету по жилым домам города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Сегодня ночью ВСУ нанесли сокрушительный удар по очередной военной базе оккупантов в Мелитополе. Подразделения вражеской ПВО не смогли перехватить наши ракеты, поскольку несколько недель назад основную часть противовоздушной обороны оккупанты передислоцировали в Херсонскую область. Через несколько минут после точного обстрела военной базы Акимовского района они выпустили ракету по жилым домам в районе улиц Украинская и Герцена", - рассказал он.

По словам главы города, один житель пострадал и находится в больнице.

"Около 10 гражданских домов получили разрушения. Жители успели снять, как ракета рашистов летит с юга на север Мелитополя", - добавил Федоров, показав эти кадры.

Как сообщалось, в Мелитополе ночью раздались мощные взрывы, которые слышал весь город. Произошло попадание в одну из российских военных баз, которую россияне в очередной раз пытаются восстановить в районе аэродрома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь
NEWS
Потери России в войне приближаются к 45 000 погибших военных - Генштаб
Потери России в войне приближаются к 45 000 погибших военных - Генштаб
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам