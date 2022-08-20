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В Мелитополе прогремели мощные взрывы, - мэр

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (hvylya.net)
Автор: Артур Родивилов

В Мелитополе ночью раздались мощные взрывы, которые слышал весь город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Ивана Федорова.

По предварительным данным, произошло попадание в одну из российских военных баз, которую россияне в очередной раз пытаются восстановить в районе аэродрома.

"Колаборанты сразу же отчитались перед старшим братом, что сработало их ПВО. Так сработало, что дым идет до сих пор. Однако если в российской армии такое ПВО, ВСУ точно достанут их как можно скорее", - написал Федоров.

Как сообщалось, во временно захваченном Мелитополе оккупанты минуют теплоцентрали и котельные. Россияне готовятся подорвать их, чтобы обвинить Украину в срыве отопительного сезона в городе.

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Мелитополь