У Мелітополі прогриміли потужні вибухи, - мер

У Мелітополі вночі пролунали потужні вибухи, які чув усе місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Івана Федорова.
За попередніми даними, сталося попадання в одну з російських військових баз, яку росіяни вкотре намагаються відновити в районі аеродрому.
"Колаборанти відразу ж відзвітували перед старшим братом, що спрацювало їх ППО. Так спрацювало, що дим іде досі. Однак якщо в російській армії таке ППО, ЗСУ точно дістануть їх якомога швидше", - написав Федоров.
Як повідомлялося, у тимчасово захопленому Мелітополі окупанти минуть теплоцентралі та котельні. Росіяни готуються підірвати їх, щоб звинуватити Україну в зриві опалювального сезону в місті.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.