У Мелітополі прогриміли потужні вибухи, - мер

За попередніми даними, сталося попадання в одну з російських військових баз, яку росіяни вкотре намагаються відновити в районі аеродрому.

"Колаборанти відразу ж відзвітували перед старшим братом, що спрацювало їх ППО. Так спрацювало, що дим іде досі. Однак якщо в російській армії таке ППО, ЗСУ точно дістануть їх якомога швидше", - написав Федоров.

Як повідомлялося, у тимчасово захопленому Мелітополі окупанти минуть теплоцентралі та котельні. Росіяни готуються підірвати їх, щоб звинуватити Україну в зриві опалювального сезону в місті.

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