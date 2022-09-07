В Мелитополе прогремели мощные взрывы

Во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область), 7 сентября, прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"Вечер перестает быть спокойным для оккупантов Мелитополя", - заявил мэр.
По информации от Федорова, взрывы произошли в юго-восточных районах города.
Оккупанты утверждают, что сейчас" работает ПВО " и было зафиксировано 5 взрывов.
Мэр города сообщил, что взрыв в Мелитополе произошел в штабе "Единой России" в здании "Новой почты" по улице Ломоносова, которую захватили оккупанты.
Напомним, что ранее в Мелитополе прогремели четыре мощные взрывы.
Также в оккупированном Мелитополе прогремели взрывы на захваченном русскими войсками аэродроме.
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