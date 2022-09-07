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У Мелітополі прогриміли потужні вибухи

Фото: У Мелітополі прогриміли потужні вибухи (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область), 7 вересня, прогриміли потужні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Вечір перестає бути спокійним для окупантів Мелітополя", - заявив мер.

За інформацією від Федорова, вибухи трапились в південно-східних районах міста.

Окупанти стверджують, що наразі "працює ППО" і було зафіксовано 5 вибухів.

Нагадаємо, що раніше в Мелітополі прогриміли чотири потужні вибухи.

Також в окупованому Мелітополі прогриміли вибухи на захопленому російськими військами аеродромі.

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