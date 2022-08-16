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В Мелитополе прогремели два взрыва. ТВ-вещание оккупантов остановилось

Фото: в Мелитополе прогремели два взрыва (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В оккупированном Мелитополе утром сегодня прогремели сразу два взрыва. После этого остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного российскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram-канал на городского головы Ивана Федорова.

Мэр рассказал, что по предварительной информации поврежден транзитный кабель.

"Как ни пытается российская пропаганда "промыть мозги" нашим жителям - у них ничего не получается. Мелитопольцы держат оборону, а силы сопротивления - обезвреживают все рашистское", - написал Федоров.

Напомним, сегодня во временно оккупированном Крыму утром также прогремели взрывы. В Джанкойском районе детонирует хранилище боеприпасов.

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МелитопольВзрыв