В Мелитополе прогремели два взрыва. ТВ-вещание оккупантов остановилось

Мэр рассказал, что по предварительной информации поврежден транзитный кабель.

"Как ни пытается российская пропаганда "промыть мозги" нашим жителям - у них ничего не получается. Мелитопольцы держат оборону, а силы сопротивления - обезвреживают все рашистское", - написал Федоров.

Напомним, сегодня во временно оккупированном Крыму утром также прогремели взрывы. В Джанкойском районе детонирует хранилище боеприпасов.

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