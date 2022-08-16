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В Мелітополі пролунали два вибухи. ТБ-мовлення окупантів зупинилося

Фото: в Мелітополі пролунали два вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У окупованому Мелітополі вранці сьогодні пролунали одразу два вибухи. Після цього зупинилось мовлення ефірного телебачення, захопленого російськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram-канал на міського голови Івана Федорова.

Мер розповів, що за попередньою інформацією пошкоджено транзитний кабель.

"Як не намагається російська пропаганда "промити мізки" нашим мешканцям - у них нічого не виходить. Мелітопольці тримають оборону, а сили спротиву - знешкоджують все рашистське", - написав Федоров.

Нагадаємо, що сьогодні в тимчасово окупованому Криму вранці також прогриміли вибухи. У Джанкойському районі детонує сховище боєприпасів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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МелітопольВибух