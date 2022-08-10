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В Мелитополе прогремел взрыв: что произошло

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Мелитополь, Среда 10 августа 2022 22:28
В Мелитополе прогремел взрыв: что произошло Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (1news zp)
Автор: Елизавета Драбкина

Вечером 10 августа в оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв. Произошел пожар в здании сервисного центра МВД, который захватили оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского главы Ивана Федорова.

"Оккупанты с пафосом открыли там свой очередной псевдо орган по выдаче фейковых документов на авто. Даже успели сделать ремонт. К счастью, их планы буквально взорваны", - написал он.

Напомним, 10 августа в Мелитополе прогремел взрыв у штаба "Единой России", где оккупанты вели подготовку к так называемому "референдуму".

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