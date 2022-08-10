В Мелитополе прогремел взрыв: что произошло
Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (1news zp)
Вечером 10 августа в оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв. Произошел пожар в здании сервисного центра МВД, который захватили оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского главы Ивана Федорова.
"Оккупанты с пафосом открыли там свой очередной псевдо орган по выдаче фейковых документов на авто. Даже успели сделать ремонт. К счастью, их планы буквально взорваны", - написал он.
Напомним, 10 августа в Мелитополе прогремел взрыв у штаба "Единой России", где оккупанты вели подготовку к так называемому "референдуму".
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