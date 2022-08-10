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Возле штаба "Единой России" в Мелитополе прогремел взрыв: что известно

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Запорожье, Среда 10 августа 2022 11:02
Возле штаба "Единой России" в Мелитополе прогремел взрыв: что известно Фото: российские войска в оккупированном Мелитополе (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Во временно оккупированном Мелитополе ночью 10 августа раздался очередной взрыв возле штаба "Единой России", где оккупанты вели подготовку к так называемому "референдуму".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "СтратКом ВСУ".

"Во временно оккупированном Мелитополе ночью раздался очередной взрыв возле штаба "Единой России", где идет подготовка к так называемому "референдуму". Снова кто-то покурил в неопределенном месте", - говорится в сообщении.

Фото: возле штаба "Единой России" в Мелитополе прогремел взрыв (t.me/AFUStratCom)

Ранее мы писали, что в российском городе Ейск, которой находится напротив Мариуполя через Азовское море, горит нефтехранилище.

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