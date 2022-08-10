Возле штаба "Единой России" в Мелитополе прогремел взрыв: что известно
Фото: российские войска в оккупированном Мелитополе (Getty Images)
Во временно оккупированном Мелитополе ночью 10 августа раздался очередной взрыв возле штаба "Единой России", где оккупанты вели подготовку к так называемому "референдуму".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "СтратКом ВСУ".
"Во временно оккупированном Мелитополе ночью раздался очередной взрыв возле штаба "Единой России", где идет подготовка к так называемому "референдуму". Снова кто-то покурил в неопределенном месте", - говорится в сообщении.
Фото: возле штаба "Единой России" в Мелитополе прогремел взрыв (t.me/AFUStratCom)
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