Возле штаба "Единой России" в Мелитополе прогремел взрыв: что известно

Во временно оккупированном Мелитополе ночью 10 августа раздался очередной взрыв возле штаба "Единой России", где оккупанты вели подготовку к так называемому "референдуму".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "СтратКом ВСУ".

"Во временно оккупированном Мелитополе ночью раздался очередной взрыв возле штаба "Единой России", где идет подготовка к так называемому "референдуму". Снова кто-то покурил в неопределенном месте", - говорится в сообщении. Фото: возле штаба "Единой России" в Мелитополе прогремел взрыв (t.me/AFUStratCom)