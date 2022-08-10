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У Мелітополі прогримів вибух: що сталося

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Мелітополь, Середа 10 серпня 2022 22:28
У Мелітополі прогримів вибух: що сталося Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (1news zp)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Увечері 10 серпня в окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух. Сталася пожежа у будівлі сервісного центру МВС, яку захопили окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Івана Федорова.

"Окупанти з пафосом відкрили там свій черговий псевдо орган з видачі фейкових документів на авто. Навіть встигли зробити ремонт. На щастя, їхні плани буквально підірвано", - написав він.

Нагадаємо, 10 серпня у Мелітополі пролунав вибух біля штабу "Єдиної Росії", де окупанти вели підготовку до так званого "референдуму".

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