У Мелітополі прогримів вибух: що сталося

Увечері 10 серпня в окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух. Сталася пожежа у будівлі сервісного центру МВС, яку захопили окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Івана Федорова.

"Окупанти з пафосом відкрили там свій черговий псевдо орган з видачі фейкових документів на авто. Навіть встигли зробити ремонт. На щастя, їхні плани буквально підірвано", - написав він.