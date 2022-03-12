В Мелитополе оккупанты заблокировали гуманитарный штаб

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пост советника министра внутренних дел Антона Геращенко в Telegram.

"Оккупанты в Мелитополе заблокировали гуманитарный штаб, куда местные приходили за продуктами, одеждой и лекарствами. Сейчас они не могут получить помощь", – отметил Геращенко.

Окружение здания штаба прошло после очередного митинга мелитопольцев против захватчиков. Во время его проведения оккупанты похитили одну из местных активисток.