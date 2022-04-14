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В Мелитополе оккупанты похитили деньги для выплаты пенсии и субсидий

Фото: в Мелитополе оккупанты похитили пенсии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты похитили средства из почтового отделения. Они предназначались для выплаты пенсий, социальной помощи и субсидий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

"Войска агрессора, посягая на принадлежащие гражданам пенсионные и социальные средства, нарушают их право на мирное владение своим имуществом и оставляют граждан Украины без средств существования, провоцируя гуманитарный кризис на оккупированных территориях", - отметила омбудсмен.

Денисова назвала действия оккупантов мародерством и военным преступлением. Она призвала Координатора ООН по кризисной ситуации в Украине и Международный Комитет Красного Креста обеспечить оказание гуманитарной помощи жителям Мелитополя, оказавшимся на грани гуманитарной катастрофы.

Напомним, российские оккупанты также требовали средства у предпринимателей Мелитополя.

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