В Мелитополе оккупанты похитили деньги для выплаты пенсии и субсидий

Во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты похитили средства из почтового отделения. Они предназначались для выплаты пенсий, социальной помощи и субсидий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову .

"Войска агрессора, посягая на принадлежащие гражданам пенсионные и социальные средства, нарушают их право на мирное владение своим имуществом и оставляют граждан Украины без средств существования, провоцируя гуманитарный кризис на оккупированных территориях", - отметила омбудсмен.

Денисова назвала действия оккупантов мародерством и военным преступлением. Она призвала Координатора ООН по кризисной ситуации в Украине и Международный Комитет Красного Креста обеспечить оказание гуманитарной помощи жителям Мелитополя, оказавшимся на грани гуманитарной катастрофы.