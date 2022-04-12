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Оккупанты требуют деньги у предпринимателей из Мелитополя, - Денисова

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Вторник 12 апреля 2022 17:35
Оккупанты требуют деньги у предпринимателей из Мелитополя, - Денисова Фото: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты прибегли к рекетирства в Мелитополе. Требуют деньги у местных предпринимателей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на уполномоченную Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову.

Оккупанты проводят обыски в офисах и домах предпринимателей требуя у них "компенсацию".

"Оккупанты пытаются обложить предпринимателей "налогом и платами" в пользу РФ - наличными и товарами или продуктами", - добавляет Денисова.

Своими поступками оккупанты нарушают право собственности, которое гарантировано статьей 33 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданских во время войны.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с московского механизма учесть эти факты нарушений прав человека РФ в Украине", - пишет Денисова.

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