В Мелитополе оккупанты готовят диверсии, минируя котельные, - мэр

Во временно захваченном Мелитополе оккупанты минуют теплоцентрали и котельные. Россияне готовятся их взорвать, чтобы обвинить Украину в срыве отопительного сезона.
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление городского главы в эфире национального телемарафона новостей.
“Уже второй день идет минирование наших теплоцентралей и наших больших котельных – их три. Оккупанты их минируют, чтобы обвинять наши ВСУ, но мы понимаем, что разрушили газовую систему именно россияне. Так что с отоплением будет сложно”, - сказал он.
По словам Федорова, что осенью город и другие оккупированные территории Запорожской области может ждать коммунальный коллапс, потому что во многих населенных пунктах нет газа, а значит, не будет отопления.
По информации Запорожской ОВА, на сегодняшний день в области без газоснабжения находится 226 681 абонент в 269 населенных пунктах области. Из-за повреждений магистральных газопроводов на территории Запорожской и Донецкой областей в области полностью отключены 261 и частично 8 населенных пунктов.
Как сообщалось, в оккупированном Мелитополе утром 16 августа прогремели сразу два взрыва. После этого остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного российскими военными.
Также мы писали, что после взрыва в Мелитополе оккупанты оцепили район ЧП и заблокировали выезд из города даже в сторону Крыма.
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