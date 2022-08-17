Оккупанты проводят тотальную фильтрацию в Мелитополе после утреннего взрыва

После утреннего взрыва в захваченном Мелитополе оккупанты оцепили район ЧП и заблокировали выезд из города даже в сторону Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Пока они (оккупанты, - ред.) оцепили весь район. Нам не известно последствия и сколько врагов уничтожены или пострадали", - рассказал он.

По словам главы города, при этом последствия уже видны для жителей города и они, мягко говоря, неприятны.

"Враг заблокировал выезд из города. А на въезде проводит тотальную фильтрацию даже до того, что раздевает мужчин для ухода", - добавил мэр.

Федоров добавил, что после вчерашних взрывов не работает российское пропагандистское телевидение.