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Оккупанты проводят тотальную фильтрацию в Мелитополе после утреннего взрыва

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Мелитополь, Среда 17 августа 2022 18:20
Оккупанты проводят тотальную фильтрацию в Мелитополе после утреннего взрыва Фото: оккупанты проводят тотальную фильтрацию в Мелитополе после утреннего взрыва (Getty Images)
Автор: Наталия Боротканич, Наталия Гурковская

После утреннего взрыва в захваченном Мелитополе оккупанты оцепили район ЧП и заблокировали выезд из города даже в сторону Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Пока они (оккупанты, - ред.) оцепили весь район. Нам не известно последствия и сколько врагов уничтожены или пострадали", - рассказал он.

По словам главы города, при этом последствия уже видны для жителей города и они, мягко говоря, неприятны.

"Враг заблокировал выезд из города. А на въезде проводит тотальную фильтрацию даже до того, что раздевает мужчин для ухода", - добавил мэр.

Федоров добавил, что после вчерашних взрывов не работает российское пропагандистское телевидение.

Как сообщалось, в среду, 17 августа, в захваченном россиянами Мелитополе произошел очередной взрыв.

Напомним, в оккупированном Мелитополе утром 16 августа прогремели сразу два взрыва. После этого остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного российскими военными.

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