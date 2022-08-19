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У Мелітополі окупанти готують диверсії, мінуючи котельні, - мер

Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (1news.zp.ua)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово захопленому Мелітополі окупанти минуть теплоцентралі та котельні. Росіяни готуються їх підірвати, щоб звинуватити Україну в зриві опалювального сезону.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міського голови в ефірі національного телемарафону новин.

"Вже другий день йде мінування наших теплоцентралей і наших великих котелень – їх три. Окупанти їх мінують, щоб звинувачувати наші ЗСУ, але ми розуміємо, що зруйнували газову систему саме росіяни. Так що з опаленням буде складно", - сказав він.

За словами Федорова, що восени місто та інші окуповані території Запорізької області може чекати комунальний колапс, тому що в багатьох населених пунктах немає газу, а значить, не буде опалення.

За інформацією Запорізької ОВВА, на сьогодні в області без газопостачання перебуває 226 681 абонент у 269 населених пунктах області. Через пошкодження магістральних газопроводів на території Запорізької та Донецької областей в області повністю відключені 261 і частково 8 населених пунктів.

Як повідомлялося, в окупованому Мелітополі вранці 16 серпня прогриміли відразу два вибухи. Після цього зупинилося мовлення ефірного телебачення, захопленого російськими військовими.

Також ми писали, що після вибуху в Мелітополі окупанти оточили район НП і заблокували виїзд з міста навіть у бік Криму.

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