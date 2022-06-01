UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мелитополе оккупанты больше суток "глушат" мобильную связь и интернет

Фото: в Мелитополе "глушат" мобильную связь и интернет (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Во временно оккупированном российскими войсками Мелитополе Запорожской области уже больше суток "глушится" мобильная связь и интернет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Оккупанты уже больше суток как "обрубили" мобильную связь и интернет в Мелитополе, тем самым изолировав жителей", - отметил Федоров.

По его словам, захватчики сделали это специально. Во-первых, со вчерашнего для в городе наблюдается оживление передвижение вражеской техники, поэтому они отключили связь, чтобы украинским спецслужбам было сложнее ее отследить.

Во-вторых, у оккупантов есть задача заблокировать жителей захваченных территорий, чтобы у них не было доступа к правдивой информации.

Федоров также добавил, что в городе начали продавать SIM-карты неизвестных российских операторов. Кроме того. жителям Мелитополя приходят SMS-сообщения с опросом по поводу их отношения к российской власти. Федоров призвал не отвечать на них.

Чтобы следить за объективной информацией от украинских и зарубежных источников необходимо пользоваться официальными Telegram-каналами и VPN.

Напомним, в ближайшее время Украина не сможет восстановить мобильную связь в Херсонской области.

Мы также писали о том, что в Латвии для украинских беженцев продлили бесплатную мобильную связь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьВойна России против Украины