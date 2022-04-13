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В Мелитополе неизвестные патриоты ликвидировали 70 оккупантов

Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

В оккупированном Мелитополе в период с 20 марта по 12 апреля неизвестные патриоты убивают оккупантов. В частности, им уже удалось уничтожить 70 россиян, среди которых и кадыровцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

В частности, причины смерти оккупантов в Мелитополе - ножевые и огнестрельные ранения. Информацию о точном количестве убитых оккупационная администрация всячески скрывает.

Оккупанты гибнут в период комендантского часа. По данным Главного управления разведки, к этому причастно движение сопротивления Мелитополя.

Также сообщается, что оккупанты не могут найти тех, кто ликвидирует их военнослужащих.

Ранее мы сообщали, что оккупанты требуют деньги у предпринимателей из Мелитополя.

Также мы писали, что войска РФ не дают эвакуировать жителей Мелитополя несмотря на договоренность.

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