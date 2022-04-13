У Мелітополі невідомі патріоти ліквідовували 70 окупантів

В окупованому Мелітополі у період з 20 березня по 12 квітня невідомі патріоти вбивають окупантів. Зокрема, їм вже вдалося знищити 70 росіян, серед яких і кадирівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Також повідомляється, що окупанти не можуть знайти тих, хто ліквідовує їхніх військовослужбовців.

Окупанти гинуть у період комендантської години. За даними Головного управління розвідки, до цього причетний рух опору Мелітополя.

Зокрема, причини смерті окупантів у Мелітополі - ножові та вогнепальні поранення. Інформацію щодо точної кількості вбитих окупаційна адміністрація всіляко приховує.

Раніше ми повідомляли, що окупанти вимагають гроші у підприємців з Мелітополя.

Також ми писали, що війська РФ не дають евакуювати жителів Мелітополя попри домовленість.

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