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У Мелітополі невідомі патріоти ліквідовували 70 окупантів

Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

В окупованому Мелітополі у період з 20 березня по 12 квітня невідомі патріоти вбивають окупантів. Зокрема, їм вже вдалося знищити 70 росіян, серед яких і кадирівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Зокрема, причини смерті окупантів у Мелітополі - ножові та вогнепальні поранення. Інформацію щодо точної кількості вбитих окупаційна адміністрація всіляко приховує.

Окупанти гинуть у період комендантської години. За даними Головного управління розвідки, до цього причетний рух опору Мелітополя.

Також повідомляється, що окупанти не можуть знайти тих, хто ліквідовує їхніх військовослужбовців.

Раніше ми повідомляли, що окупанти вимагають гроші у підприємців з Мелітополя.

Також ми писали, що війська РФ не дають евакуювати жителів Мелітополя попри домовленість.

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