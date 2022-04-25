В Мелитополе месяц назад похитили начальницу управления образования. Ее судьба неизвестна

В оккупированном Мелитополе Запорожской области месяц назад российские захватчики похитили начальницу управления образования Ирину Щербак. Ее судьба до сих пор остается неизвестно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента образования и науки Одесского городского совета Елену Буйневич.
"Никакой информации не имеют педагоги судьбы нашей коллеги из Мелитополя, начальницы управления образования Ирины Щербак", - написала на своей странице в Facebook Буйневич.
Она добавила, что педагога оккупанты арестовали почти месяц назад за то, что она осталась верна Украине. Судьба женщины остается неизвестной. Последние новости были о ее задержании.
"К большому сожалению, не резонансное событие. Мы не можем молча смотреть на это", - посетовала Буйневич и призвала общественность говорить об этом.
Напомним, в Запорожской области оккупанты держат в плену 69 местных жителей.
Отметим, в оккупированном Мелитополе российские захватчики похищают не только людей, но сельхозтехнику, вывозя ее затем в Россию.
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