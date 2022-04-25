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В Мелитополе месяц назад похитили начальницу управления образования. Ее судьба неизвестна

Фото: оккупанты похитили начальницу управления образования Мелитополя (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В оккупированном Мелитополе Запорожской области месяц назад российские захватчики похитили начальницу управления образования Ирину Щербак. Ее судьба до сих пор остается неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента образования и науки Одесского городского совета Елену Буйневич.

"Никакой информации не имеют педагоги судьбы нашей коллеги из Мелитополя, начальницы управления образования Ирины Щербак", - написала на своей странице в Facebook Буйневич.

Она добавила, что педагога оккупанты арестовали почти месяц назад за то, что она осталась верна Украине. Судьба женщины остается неизвестной. Последние новости были о ее задержании.

"К большому сожалению, не резонансное событие. Мы не можем молча смотреть на это", - посетовала Буйневич и призвала общественность говорить об этом.

Напомним, в Запорожской области оккупанты держат в плену 69 местных жителей.

Отметим, в оккупированном Мелитополе российские захватчики похищают не только людей, но сельхозтехнику, вывозя ее затем в Россию.

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