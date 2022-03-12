В Мелитополе люди вышли на митинг с требованием освободить мэра

Местные жители Мелитополя Запорожской области в субботу, 12 марта, вышли на митинг. Они требуют от российских оккупантов освободить мэра города Ивана Федорова .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Более 2 тысячи человек собрались возле Мелитопольского городского совета с флагами Украины. Люди требуют освободить Федорова. Митингующие кричат "свободу мэру".

Напомним, что Иван Федоров был похищен группой оккупантов из 10 человек, потому что отказался от сотрудничества с врагом.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на похищение городского главы, назвав это "новой стадией террора России".

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