RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Мелітополі люди вийшли на мітинг з вимогою звільнити мера

Автор: Наталія Юрченко

Місцеві жителі Мелітополя Запорізької області в суботу, 12 березня, вийшли на мітинг. Вони вимагають від російських окупантів звільнити мера міста Івана Федорова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

Понад 2 тисячі людей зібралися біля Мелітопольської міської ради з прапорами України. Люди вимагають звільнити Федорова. Мітингувальники кричать"свободу меру".

Нагадаємо, що Іван Федоров був викрадений групою окупантів з 10 осіб, бо відмовився від співпраці з ворогом.

Президент Володимир Зеленський відреагував на викрадення міського голови, назвавши це "новою стадією терору Росії".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВторгнення Росії до України