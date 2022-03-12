У Мелітополі люди вийшли на мітинг з вимогою звільнити мера

Місцеві жителі Мелітополя Запорізької області в суботу, 12 березня, вийшли на мітинг. Вони вимагають від російських окупантів звільнити мера міста Івана Федорова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.
Понад 2 тисячі людей зібралися біля Мелітопольської міської ради з прапорами України. Люди вимагають звільнити Федорова. Мітингувальники кричать"свободу меру".
Нагадаємо, що Іван Федоров був викрадений групою окупантів з 10 осіб, бо відмовився від співпраці з ворогом.
Президент Володимир Зеленський відреагував на викрадення міського голови, назвавши це "новою стадією терору Росії".
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