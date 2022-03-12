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Зеленский о захвате мэра Мелитополя: Россия перешла к новой стадии террора

Новина українською →
Киев, Суббота 12 марта 2022 01:10
Зеленский о захвате мэра Мелитополя: Россия перешла к новой стадии террора Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Россия перешла к новой стадии террора, захватив мэра Мелитополя Михаила Федорова. Это прямое наступление на демократию.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня в Мелитополе захватили мэра города Ивана Федорова, который мужественно защищал Украину и людей. Очевидно, что это признак слабости захватчика. Они не встретили поддержки на нашей земле, хотя они на нее очень рассчитывали, потому что годами врали себе, что будто в Украине ждут Россию. Они не нашли коллаборантов. Поэтому они перешли к новой стадии террора. Они пытаются физически ликвидировать представителей законной власти. Захват мэра Мелитополя - это не только преступление против конкретного человека, громады, Украины. Это преступления против демократии", - заявил Зеленский.

Напомним, что Иван Федоров был похищен группой оккупантов из 10 человек, потому что отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения, ему надели пластиковый мешок на голову. Его задержали в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города.

Напомним, что в МВД отреагировали на похищение мэра Мелитополя Ивана Федорова, назвав это терроризмом.

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