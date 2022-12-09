В Мелітополь приїхав племінник Кадирова, щоб "наглядати" за місцевими гауляйтерами

До захопленого Мелітополя приїхав племінник Кадирова. Він стежитиме за місцевими гауляйтерами, яким окупанти не довіряють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.
"Рашисти збільшують свої угруповання на території південного регіону окупованої Запорізької області. Вони заселяють як будинки, так і квартири. Також починають приїздити нові гауляйтери. Зараз кажуть, що на цьому тижні приїхав новий гастролер, який є племінником Кадирова і в місті обговорюють, що це черговий "наглядач" від Кадирова", - розповів він.
За словами Федорова, племінник Кадирова пов’язаний з аграрною сферою та був міністром аграрної політики у Чечні, тому не виключено, що він приїхав грабувати зерно у місцевих аграріїв.
"Вони раніше вкрали комбайни, а потім постачальник комбайнів побачив, що вони в Чечні", - нагадав мер
На думку Федорова, головне завдання "наглядача" - контролювати місцевих гауляйтерів.
"Привезли нібито "ділитися досвідом становлення республіки". Це означає: стежити, щоб гроші йшли виключно у правильну кишеню, грабувати промисловість, кошмарити громадянське населення. Але головне завдання "наглядача" - контролювати місцевих гауляйтерів. Тому що зрадникам навіть загарбники не довіряють", - додав він.
Як повідомлялось, у Мелітополі газовики, які пішли на співпрацю з окупантами, підключають газ до квартир та будинків. А, між іншим, обшукують житло абонентів.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі російські війська з метою поповнення втрат планують мобілізувати місцевих жителів.
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