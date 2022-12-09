В Мелитополь приехал племянник Кадырова, чтобы "присматривать" за местными гауляйтерами

"Рашисты увеличивают свои группировки на территории южного региона оккупированной Запорожской области. Они заселяют как дома, так и квартиры. Также начинают приезжать новые гауляйтеры. Сейчас говорят, что на этой неделе приехал новый гастролер, являющийся племянником Кадырова и в городе обсуждают, что это очередной "смотритель" от Кадырова", - рассказал он.

По словам Федорова, племянник Кадырова связан с аграрной сферой и был министром аграрной политики в Чечне, потому не исключено, что он приехал грабить зерно у местных аграриев.

"Они раньше украли комбайны, а затем поставщик комбайнов увидел, что они в Чечне", - напомнил мэр.

По мнению Федорова, главная задача "смотрящего" - контролировать местных гауляйтеров.

"Привезли якобы "делиться опытом становления республики". Это значит: следить, чтобы деньги шли исключительно в правильный карман, грабить промышленность, кошмарить гражданское население. Но главная задача "смотрящего" - контролировать местных гауляйтеров. Потому что предателям даже захватчики не доверяют", - добавил он.