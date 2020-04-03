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В Черновицкую область ограничили въезд транспорта из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 00:45
В Черновицкую область ограничили въезд транспорта из-за коронавируса
Иллюстративное фото (Автоцентр)

Будет установлено 5 карантинных КПП

С 00:00 3 апреля в Черновицкой области начинает действовать особый режим въезда и выезда граждан и транспортных средств из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черновицкой ОГА Сергея Осачука в Facebook.

Отмечается, что на въезде и выезде с территории Черновицкой области установлено 5 карантинных КПП вблизи стационарных дорожных полицейских станций:

  • с. Звенячин, Заставновского р-н
  • с. Атаки Хотинского р-н
  • с. Оршевцы, Кицманского р-н
  • г. Вижница
  • г. Новоднестровск.

Посты начнут действовать с 12:00 3 апреля. С этого момента любой пассажирский транспорт перестанут пропускать.

Разрешен будет въезд и выезд следующих граждан и транспортных средств:

  • грузовых автомобилей (перевозящий продукты питания, промышленные товары, товары первой необходимости, сельскохозяйственную продукцию);
  • транзитных транспортных средств (без права остановки и стоянки на территории области);
  • транспортных средств предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области;
  • транспортных средств сельскохозяйственного назначения;
  • транспортных средств физических лиц, места проживания которых зарегистрировано в области, или которые живут в области и возвращаются к месту постоянного проживания.

Карантинно-эпидемиологические посты, которые действуют в отдельных населенных пунктах области (в селах Колинковцы Хотинского района, Лужаны Кицманского района, Чагор Глыбоцкого района, Большой Кучуров Сторожинецкого района) будут сняты.

Сегодня в городе Черновцы 21 человек болеет COVID-19 и еще 134 - в районах области.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области в реанимации находятся 5 пациентов с коронавирусом COVID-19 в тяжелом состоянии.

РБК-Украина писало, что среди заболевших коронавирусом в Черновицкой области 10 медицинских работников.

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