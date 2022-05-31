Мелитополь в оккупации: будет ли в этом году в Украине черешня

Как отметила аналитик, для структуры производства черешни в Украине характерна высокая доля производства фруктов в хозяйствах населения. В 2021 году было выращено 61,8 тыс. тонн черешни и лишь 4% этого объема было произведено фермерскими и промышленными предприятиями.

"Эти данные свидетельствуют, что глобально украинцы не почувствуют недополучения косточковых фруктов (кроме персиков), потому что выращенные на приусадебных участках фрукты обычно потребляются в том регионе, где они выращены (или для удовлетворения собственных потребностей, или частично реализуются на рынках)", - сказала Литвин.

Исключение будет составлять только реализация через торговые точки, поскольку они сотрудничают с промышленными и фермерскими производствами. А в промышленном производстве из-за оккупации части южных регионов Украины будет недополучено около 50% черешни, рассказала она.

"К сожалению, как в случае с овощами, на свободных украинских землях нет возможности в течение года вырастить сады, поскольку на это нужны годы. Поэтому в этом году потребность торговых точек в черешне будет частично удовлетворяться украинским производством, а часть нужно будет импортировать", - добавила аналитик УКАБ.