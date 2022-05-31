Мелітополь в окупації: чи буде цього року в Україні черешня

Як зазначила аналітик, для структури виробництва черешні в Україні є характерна висока частка виробництва фруктів в господарствах населення. У 2021 році було вирощено 61,8 тис. тонн черешні і лише 4% цього обсягу було вирощено фермерськими та промисловими підприємствами.

"Ці дані свідчать, що глобально українці не відчують недоотримання кісточкових фруктів (окрім персиків), тому що вирощені на присадибних ділянках фрукти зазвичай споживаються в тому регіоні, де вони вирощені (або для задоволення власних потреб, або частково реалізуються на ринках)", - сказала Литвин.

Виключення становитиме лише реалізація через торгівельні точки, оскільки вони співпрацюють з промисловими та фермерськими виробництвами. А в промисловому виробництві через окупацію частини південних регіонів України буде недоотримано близько 50% черешні, розповіла вона.

"На жаль, як у випадку з овочами, на вільних українських землях не має можливості протягом року виростити сади, оскільки на це потрібно роки. Тому цього року потреба торгівельних точок в черешні буде частково задовольнятися українських виробництвом, а частину потрібно буде імпортувати", - додала аналітик УКАБ.