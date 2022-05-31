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Мелитопольская черешня в оккупации. Россияне взялись за продажу ягод

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Украина, Вторник 31 мая 2022 09:21
Мелитопольская черешня в оккупации. Россияне взялись за продажу ягод Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (facebook.com.IvanFedorovMelitopol)
Автор: Александр Белоус

В оккупированном российскими войсками Мелитополе уже поспела черешня. Оккупанты забирают всю ягоду под реализацию и обещают деньги позже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова во время телемарафона.

"Мелитопольская черешня уже поспела. Начинается первая реализация, но до реализации за несколько дней рашисты собрали всех фермеров, которые ее выращивают в крупных объемах и предложили им сотрудничество: они забирают всю черешню под реализацию, а когда реализуют - передадут какие-то средства", - сказал он.

По его словам, конечно, у местных фермеров это вызывает большой страх, потому что они вложили средства в выращивание черешни, ухаживали за деревьями, а сегодня нет гарантии, что будут отдавать деньги за ягоды.

"Поэтому, сбор начался, но есть большая угроза, что фермеры не получат средства", - добавил мэр города.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что из города за последние два месяца выехало 45-50% жителей.

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