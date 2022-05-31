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Мелитополь в оккупации: будет ли в этом году в Украине черешня

Новина українською →
Украина, Вторник 31 мая 2022 13:09
Мелитополь в оккупации: будет ли в этом году в Украине черешня Фото: оккупация Мелитополя скажется на поставках черешни (Фото freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Временная оккупация южных областей Украины скажется на поставках черешни. Потребность торговых точек частично будет удовлетворяться импортом.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Как отметила аналитик, для структуры производства черешни в Украине характерна высокая доля производства фруктов в хозяйствах населения. В 2021 году было выращено 61,8 тыс. тонн черешни и лишь 4% этого объема было произведено фермерскими и промышленными предприятиями.

"Эти данные свидетельствуют, что глобально украинцы не почувствуют недополучения косточковых фруктов (кроме персиков), потому что выращенные на приусадебных участках фрукты обычно потребляются в том регионе, где они выращены (или для удовлетворения собственных потребностей, или частично реализуются на рынках)", - сказала Литвин.

Исключение будет составлять только реализация через торговые точки, поскольку они сотрудничают с промышленными и фермерскими производствами. А в промышленном производстве из-за оккупации части южных регионов Украины будет недополучено около 50% черешни, рассказала она.

"К сожалению, как в случае с овощами, на свободных украинских землях нет возможности в течение года вырастить сады, поскольку на это нужны годы. Поэтому в этом году потребность торговых точек в черешне будет частично удовлетворяться украинским производством, а часть нужно будет импортировать", - добавила аналитик УКАБ.

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что в оккупированном российскими войсками Мелитополе уже поспела черешня. Оккупанты забирают всю черешню под реализацию и обещают средства только позже.

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