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Мелітополь в окупації: чи буде цього року в Україні черешня

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Україна, Вівторок 31 травня 2022 13:09
Мелітополь в окупації: чи буде цього року в Україні черешня Фото: окупація Мелітополя позначиться на поставках черешні (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Тимчасова окупація південних областей Україні позначиться на поставках черешні. Потреба торгівельних точок частково буде задовольнятися імпортом.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Як зазначила аналітик, для структури виробництва черешні в Україні є характерна висока частка виробництва фруктів в господарствах населення. У 2021 році було вирощено 61,8 тис. тонн черешні і лише 4% цього обсягу було вирощено фермерськими та промисловими підприємствами.

"Ці дані свідчать, що глобально українці не відчують недоотримання кісточкових фруктів (окрім персиків), тому що вирощені на присадибних ділянках фрукти зазвичай споживаються в тому регіоні, де вони вирощені (або для задоволення власних потреб, або частково реалізуються на ринках)", - сказала Литвин.

Виключення становитиме лише реалізація через торгівельні точки, оскільки вони співпрацюють з промисловими та фермерськими виробництвами. А в промисловому виробництві через окупацію частини південних регіонів України буде недоотримано близько 50% черешні, розповіла вона.

"На жаль, як у випадку з овочами, на вільних українських землях не має можливості протягом року виростити сади, оскільки на це потрібно роки. Тому цього року потреба торгівельних точок в черешні буде частково задовольнятися українських виробництвом, а частину потрібно буде імпортувати", - додала аналітик УКАБ.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що в окупованому російськими військами Мелітополі вже поспіла черешня. Окупанти забирають всю черешню під реалізацію та обіцяють кошти лише згодом.

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