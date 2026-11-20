Меланія Трамп заявила, що вона "налагодила довіру" між Україною та РФ
Меланія Трамп переконана, що їй вдалося налагодити "довірливі відносини" між Україною та РФ для повернення дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
"Гадаю, ключову роль відіграють стосунки й довіра між українцями та росіянами, які мені вдалося налагодити; ми працюємо дуже професійно та сумлінно", - заявила перша леді США.
Меланія Трамп додала, що призначила свого представника, щоб він постійно був з ними на зв'язку, і сама бере участь у процесі на кожному етапі.
Нагадаємо, в Олешках із 27 жовтня до 1 листопада діяв гуманітарний режим припинення вогню. Його запровадили за координації першої леді США Меланії Трамп.
У межах операції до регіону доставили необхідну допомогу для місцевих жителів, а також евакуювали майже 800 цивільних.
Пізніше, 12 листопада, російський диктатор запропонував провести подібну гуманітарну місію в Костянтинівці. У Кремлі закликали Україну погодитися на локальне перемир'я для евакуації цивільних.
Зазначимо, українська сторона вважає, що РФ може використати паузу для ротації військ і посилення своїх позицій.