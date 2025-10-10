Меланія Трамп завдяки листу "відкрила канал" з Путіним і повертає дітей до України

Перша леді США Меланія Трамп отримала відповідь від російського диктатора Володимира Путіна на її лист щодо повернення викрадених українських дітей. Відтоді вони мали "відкритий канал комунікації".
Як повідомляє РБК-Україна, про це Меланія Трамп заявила під час звернення у Білому домі.
За словами першої леді США, Путін письмово відповів на її лист і "сигналізував про бажання працювати напряму", а також виклав подробиці про українських дітей, які перебувають в Росії.
Меланія Трамп зазначила, що відтоді вона мала "відкритий канал комунікації" з російським диктатором щодо добробуту цих дітей, і протягом останніх трьох місяців обидві сторони мали кілька зустрічей і переговорів.
Москва надала фото та інформацію про українських дітей, котрих повернули до України за останній тиждень, а також інформацію про "соціальні, медичні та психологічних послугах, які надають українським дітям".
"Вісім дітей вже возз'єдналися з родинами протягом останніх 24 годин. Троє з них були розлучені з родинами та переміщені в Росію через бої на лінії фронту. Ще п’ять були розлучені з членами родини по той бік кордону, серед них маленька дівчинка, яку возз'єднали з родиною в Росії", - розповіла вона.
Меланія Трамп запевнила, що Росія "продемонструвала бажання надати об'єктивну і детальну інформацію щодо нинішньої ситуації" з депортованими дітьми.
Перша леді США зазначила, що її робота над долею викрадених українських дітей буде "постійною місією", яка є для неї "важливою ініціативою".
Вона додала, що Росія погодилася повернути додому тих дітей, яким після депортації виповнилося 18 років. У майбутньому планується повернення більшості дітей.
Нагадаємо, у липні перша леді США Меланія Трамп передала російському диктатору Володимиру Путіну листа через свого чоловіка - Дональда Трампа. У ньому йшлося про повернення викрадених українських дітей.
У листі Меланія Трамп висловилася, що у сучасному світі деякі діти змушені приховувати тихий сміх, незважаючи на темряву, що їх оточує.
"Пане Путін, ви можете самотужки повернути їм мелодійний сміх. Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше, ніж просто послужите Росії - ви послужите всьому людству. Така смілива ідея виходить за рамки будь-яких людських розбіжностей, і ви, пане Путін, здатні втілити цю ідею в життя одним розчерком пера сьогодні. Час настав", - написала перша леді США.