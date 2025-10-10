Меланія Трамп завдяки листу "відкрила канал" з Путіним і повертає дітей до України

За словами першої леді США, Путін письмово відповів на її лист і "сигналізував про бажання працювати напряму", а також виклав подробиці про українських дітей, які перебувають в Росії.

Меланія Трамп зазначила, що відтоді вона мала "відкритий канал комунікації" з російським диктатором щодо добробуту цих дітей, і протягом останніх трьох місяців обидві сторони мали кілька зустрічей і переговорів.

Москва надала фото та інформацію про українських дітей, котрих повернули до України за останній тиждень, а також інформацію про "соціальні, медичні та психологічних послугах, які надають українським дітям".

"Вісім дітей вже возз'єдналися з родинами протягом останніх 24 годин. Троє з них були розлучені з родинами та переміщені в Росію через бої на лінії фронту. Ще п’ять були розлучені з членами родини по той бік кордону, серед них маленька дівчинка, яку возз'єднали з родиною в Росії", - розповіла вона.

Меланія Трамп запевнила, що Росія "продемонструвала бажання надати об'єктивну і детальну інформацію щодо нинішньої ситуації" з депортованими дітьми.

Перша леді США зазначила, що її робота над долею викрадених українських дітей буде "постійною місією", яка є для неї "важливою ініціативою".

Вона додала, що Росія погодилася повернути додому тих дітей, яким після депортації виповнилося 18 років. У майбутньому планується повернення більшості дітей.