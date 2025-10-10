Мелания Трамп благодаря письму "открыла канал" с Путиным и возвращает детей в Украину

По словам первой леди США, Путин письменно ответил на ее письмо и "сигнализировал о желании работать напрямую", а также изложил подробности об украинских детях, находящихся в России.

Мелания Трамп отметила, что с тех пор она имела "открытый канал коммуникации" с российским диктатором относительно благосостояния этих детей, и в течение последних трех месяцев обе стороны имели несколько встреч и переговоров.

Москва предоставила фото и информацию об украинских детях, которых вернули в Украину за последнюю неделю, а также информацию о "социальных, медицинских и психологических услугах, которые предоставляют украинским детям".

"Восемь детей уже воссоединились с семьями в течение последних 24 часов. Трое из них были разлучены с семьями и перемещены в Россию из-за боев на линии фронта. Еще пять были разлучены с членами семьи по ту сторону границы, среди них маленькая девочка, которую воссоединили с семьей в России", - рассказала она.

Мелания Трамп заверила, что Россия "продемонстрировала желание предоставить объективную и подробную информацию относительно нынешней ситуации" с депортированными детьми.

Первая леди США отметила, что ее работа над судьбой похищенных украинских детей будет "постоянной миссией", которая является для нее "важной инициативой".

Она добавила, что Россия согласилась вернуть домой тех детей, которым после депортации исполнилось 18 лет. В будущем планируется возвращение большинства детей.