Меланія Трамп заявила про повернення нової групи українських дітей додому

Зазначається, що це вже третій раз, коли Меланія Трамп змогла повернути додому дітей, яких росіяни вивезли з України. Коментуючи це, сама перша леді США заявила, що Україна та Росія "віддані справі повернення дітей".

"Хоча всі сторони співпрацюють, і наші комунікації залишаються міцними, я закликаю Росію та Україну активізувати свої зусилля для забезпечення безпечного повернення кожної дитини до її сімей та опікунів", - сказала вона.

За словами першої леді, тривають переговори щодо повернення інших дітей. Вона анонсувала подальший прогрес у цій справі.

"Сьогодні відзначається третє возз’єднання з тих пір, як я почала стратегічно співпрацювати з обома країнами. Я не сумніваюся, що буде ще більше прогресу", - заявила Меланія Трамп.