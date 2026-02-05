Меланія Трамп про повернення українських дітей із РФ: дуже скоро досягнемо успіху

Перша леді США Меланія Трамп продовжує контактувати з командою російського диктатора Володимира Путіна щодо повернення українських дітей, яких окупанти вивезли до Росії. Скоро буде досягнуто успіху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Я працюю над цим, і ми перебуваємо в процесі і, сподіваюся, досягнемо успіху дуже скоро", - сказала Меланія Трамп.
Перша леді США не розкрила подробиць про переговори між її представниками та командою Путіна.
Водночас один з її представників зазначив, що канали зв'язку продовжуються після того, як Меланія Трамп написала листа Путіну про викрадених українських дітей, який особисто передав йому президент США Дональд Трамп у серпні 2025 року. З того часу в Україну було повернуто 15 дітей.
Нагадаємо, у липні минулого року перша леді США Меланія Трамп написала листа російському диктатору Володимиру Путіну. У ньому вона закликала захистити українських дітей, які були депортовані до Росії.
Меланія Трамп отримала відповідь від Путіна на її лист. Відтоді вони мали "відкритий канал комунікації".
Москва надала першій леді США інформацію про українських дітей, яких уже вдалося повернути.
Зокрема, у грудні за сприяння Меланії Трамп повернули з Росії сімох українських дітей.