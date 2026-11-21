Відповідаючи на запитання про своє різдвяне бажання, Меланія Трамп спочатку сказала, що хотіла б миру в усьому світі. Водночас окремо наголосила на необхідності нового перемир'я між Україною та Росією.

"Звичайно, це мир у всьому світі. Але насамперед я дуже хотіла б, щоб було більше припинень вогню. Ми могли б зробити це дуже швидко, якщо Україна та Росія будуть готові. Переговори вже тривають, тож, можливо, до Різдва у нас буде ще одне припинення вогню", - сказала перша леді США.

Яке перемир'я раніше організувала Меланія Трамп

Заява Меланії пролунала після того, як на початку листопада за її участі вдалося організувати тимчасове припинення вогню в окупованих Олешках Херсонської області.

Тоді організували шестиденну гуманітарну паузу, яка тривала з 27 жовтня до 1 листопада. Вона дала змогу доставити жителям гуманітарну допомогу та евакуювати майже 800 людей.

Перша леді США розповіла, що особисто брала участь у кожному етапі підготовки домовленостей. Зокрема, вона працювала над питаннями розмінування, маршрутами евакуації, доступом до лікарень, транспортом і медичними ресурсами.

"Як ви знаєте, ми досягли великого успіху. Я брала участь у кожній деталі. І я дуже рада, що 800 людей вдалося врятувати", - зазначила Меланія Трамп.

За її словами, серед евакуйованих було багато літніх людей і дітей. Вона висловила сподівання, що тепер вони зможуть провести Різдво в теплих домівках, маючи їжу та ліки.