Отвечая на вопрос о своем рождественском желании, Мелания Трамп сначала сказала, что хотела бы мира во всем мире. В то же время она отдельно отметила необходимость нового перемирия между Украиной и Россией.

"Конечно, это мир во всем мире. Но прежде всего я бы очень хотела, чтобы было больше прекращений огня. Мы могли бы сделать это очень быстро, если Украина и Россия будут готовы. Переговоры уже продолжаются, поэтому, возможно, к Рождеству у нас будет еще одно прекращение огня", - сказала первая леди США.

Какое перемирие ранее организовала Мелания Трамп

Заявление Мелании прозвучало после того, как в начале ноября с ее участием удалось организовать временное прекращение огня в оккупированных Олешках Херсонской области.

Тогда организовали шестидневную гуманитарную паузу, которая длилась с 27 октября по 1 ноября. Она позволила доставить жителям гуманитарную помощь и эвакуировать около 800 человек.

Первая леди США рассказала, что лично участвовала в каждом этапе подготовки договоренностей. В частности, она работала над вопросами разминирования, маршрутами эвакуации, доступом к больницам, транспортом и медицинскими ресурсами.

"Как вы знаете, мы добились большого успеха. Я принимала участие в каждой детали. И я очень рада, что 800 человек удалось спасти", - отметила Мелания Трамп.

По ее словам, среди эвакуированных было много пожилых людей и детей. Она выразила надежду, что теперь они смогут провести Рождество в теплых домах с едой и лекарствами.