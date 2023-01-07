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В Мексиці зіткнулись два потяги метро: є жертви

Фото: в Мексиці зіткнулись два потяги метро (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 7 січня, в метро Мексики відбулося зіткнення двох потягів, в результаті аварії постраждало більш як 50 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на López-Dóriga Digital та Reuters.

Іменами поранених, їхнім віком та лікарнею, куди їх доставили.

"Я шкодую про аварію в метро Мехіко. Згідно з тим, що мені відомо, одна людина, на жаль, загинула і є кілька поранених. Мої співчуття і моя солідарність", - написав президент Мексики.

Нагадаємо, на сході Болівії пасажирський автобус зірвався в ущелину, внаслідок падіння транспорту загинули щонайменше 11 людей, а 28 зазнали поранень.

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