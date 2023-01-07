В Мексике столкнулись два поезда метро: есть жертвы

Сегодня, 7 января, в метро Мексики произошло столкновение двух поездов, в результате аварии пострадали более 50 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на López-Dóriga Digital и Reuters .

"Я сожалею об аварии в метро Мехико. Согласно тому, что мне известно, один человек, к сожалению, погиб и есть несколько раненых. Мои соболезнования и моя солидарность", - написал президент Мексики.

именами раненых, их возрастом и больницей, куда их доставили.

Напомним, на востоке Боливии пассажирский автобус сорвался в ущелье, в результате падения транспорта погибли по меньшей мере 11 человек, а 28 получили ранения.

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