У Мексиці потролили Трампа у відповідь на його ідею перейменувати затоку

Днями Трамп запропонував перейменувати Мексиканську затоку. Також обраний президент США заявив, що він вже веде переговори щодо Панамського каналу, який він збирається повернути під контроль США.

"Ми збираємося змінити назву Мексиканської затоки на Американську затоку. Вона має гарне "кільце". Це охоплює велику територію, "Американська затока" - яка гарна назва. І це доречно", - сказав Трамп.

Він також повторив свій заклик до Мексики допомогти зупинити нелегальну імміграцію через американсько-мексиканський кордон і пообіцяв ввести мита для Мексики.

Реакція Мексики

Через день після того, як Трамп оголосив про свій намір перейменувати Мексиканську затоку, президент Мексики Клаудія Шейнбаум запропонувала назвати Сполучені Штати - або принаймні південний захід країни - "Мексиканською Америкою".

"Чому б нам не назвати Сполучені Штати Мексиканською Америкою? Це звучить гарно, правда?" - сказала Шейнбаум на пресконференції.

Вона зазначила, що Конституція Апацінгана, створена під час війни за незалежність Мексики, згадувала територію, яка зараз відома як Сполучені Штати, як "Мексиканську Америку".

На момент створення документа в 1814 році значні частини того, що зараз є південним заходом Сполучених Штатів, усе ще перебували під контролем Іспанії. Коли Мексика стала незалежною країною у 1821 році, вона була набагато більшою, ніж сьогодні, оскільки її територія включала всі або частково кілька сучасних штатів США.