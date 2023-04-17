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В Мексиці бойовики влаштували стрілянину на курорті: є загиблі, серед них дитина

Фото: в Мексиці на курорті відбулась стрілянина (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Мексиці група бойовиків влаштувала стрілянину на курорті Ла-Пальма. Загинуло семеро людей, серед них одна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Зазначається, що під час нападу бойовики також зруйнували магазин неподалік та зняли з нього камери відеоспостереження, перед тим як втекти.

Серед загиблих троє жінок, троє чоловіків та одна дитина віком до 7 років. Ще одна людина зазнала поранень.

Нагадаємо, що нещодавно у Мексиці на пляжі Канкуна та Рів'єри Майя надіслали 8000 військових для забезпечення правопорядку.

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Мексика