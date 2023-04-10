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8000 солдатів. На популярні курорти ввели війська для охорони туристів

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Понеділок 10 квітня 2023 18:26
8000 солдатів. На популярні курорти ввели війська для охорони туристів Фото: Військові на пляжі Канкуна (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Мексиці на пляжі Канкуна та Рів'єри Майя надіслали військових. У туристичних локаціях розмістили понад 8000 солдатів з Нацгвардії, морської піхоти та армії.

Такі заходи уряд вжив у боротьбі з насильством у туристичних районах під час великодніх канікул, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на thecancunsun.com.

Більшість військ патрулюватиме пляжні міста. Підтримку військам надають 6 вертольотів, 755 патрульних машин, 377 пікапів, 10 катерів і 45 позашляховиків. Збройні сили також забезпечують безпеку у 14 аеропортах та 42 автобусних станціях. Військова присутність триватиме до 16 квітня.

Таких заходів вжили після того, як перестрілки у знаменитих пляжних локаціях Акапулько та Канкуна 3 квітня призвели до загибелі 8 осіб. Наприкінці березня американський підліток отримав поранення в ногу під час відпочинку у Канкуні.

Національна рада туристичного бізнесу звернулася до уряду з проханням забезпечити, щоб туристичні напрямки країни були безпечними для туристів та місцевого населення.

8000 солдатів. На популярні курорти ввели війська для охорони туристівФото: Туризм у Канкуні (pixabay.com)

Незважаючи на такі новини, готелі Канкуна заповнені на 80%, а пляжі забиті людьми.

Президент Лопес Обрадор назвав високий рівень туризму свідченням, що Мексика залишається безпечним місцем для туристів. Він зазначив, що 70% убивств пов'язані з організованою злочинністю.

Нагадаємо, ми розповідали про найбільш доброзичливі до туристів країни світу.

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