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В Мексиці автобус врізався у вантажівку: 16 загиблих, десятки поранених

Середа 23 серпня 2023 05:15
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В Мексиці автобус врізався у вантажівку: 16 загиблих, десятки поранених Фото: внаслідок ДТП в Мексиці загинуло 16 людей, ще 36 поранено (meksika.info)
Автор: Антон Малиновський

В Мексиці, на шосе Куакнопалан-Оахака, зіштовхнулися автобус і вантажівка - загинуло 16 людей, ще 36 дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Автобус, який перевозив місцевих жителів і мігрантів, зіткнувся з вантажівкою з причепом на шосе поблизу кордону між штатами Оахака і Пуебла, йдеться в заяві місцевої прокуратури.

Внаслідок ДТП загинуло щонайменше вісім чоловіків і вісім жінок, у тому числі одна неповнолітня. Постраждалих доправили до лікарень міста Пуебла для надання медичної допомоги.

Причина зіткнення наразі невідома, але прокуратура заявила, що проведе розслідування під керівництвом експертів, щоб з’ясувати, які події призвели до аварії, і визначити, чи потрібно когось притягнути до відповідальності.

Надзвичайні події в Мексиці

Нагадаємо, що в травні цього року у штаті Наяріт в Мексиці автобус впав із 15-ти метрової висоти. Внаслідок аварії загинули щонайменше 18 людей, ще 33 отримали поранення.

А в квітні група бойовиків влаштувала стрілянину на курорті Ла-Пальма. Загинуло семеро людей, серед них одна дитина.

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