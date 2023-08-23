В Мексике автобус врезался в грузовик: 16 погибших, десятки раненых

В Мексике, на шоссе Куакнопалан-Оахака, столкнулись автобус и грузовик - погибли 16 человек, еще 36 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Автобус, перевозивший местных жителей и мигрантов, столкнулся с грузовиком с прицепом на шоссе у границы между штатами Оахака и Пуэбла, говорится в заявлении местной прокуратуры.

В результате ДТП погибли по меньшей мере восемь мужчин и восемь женщин, в том числе одна несовершеннолетняя. Пострадавших доставили в больницы города Пуэбла для оказания медицинской помощи.

Причина столкновения неизвестна, но прокуратура заявила, что проведет расследование под руководством экспертов, чтобы выяснить, какие события привели к аварии, и определить, нужно ли кого-то привлечь к ответственности.

Происшествия в Мексике

Напомним, что в мае этого года в штате Наярит в Мексике автобус упал с 15-метровой высоты. В результате аварии погибли по меньшей мере 18 человек, еще 33 получили ранения.

А в апреле группа боевиков устроила стрельбу на курорте Ла-Пальма. Погибли семь человек, среди них один ребенок.

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