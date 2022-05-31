На Мексику обрушился ураган "Агата"

Ураган "Агата" обрушился на берег южного побережья Тихого океана в Мексике, принеся проливные дожди и угрозу наводнения сразу в нескольких штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ураган, сформировавшийся в восточной части Тихого океана, у берегов Мексики дул со скоростью ветра в 169 км/ч. Национальная гвардия Мексики заявила, что развернула подразделения в прибрежных штатах Герреро, Оахака и Чьяпас для оказания помощи населению, пострадавшему от урагана.

Гвардейцы превентивно создали 200 убежищ в Оахаке, в которых могут разместиться 26 000 человек, временно потерявших кров. Предупреждение об урагане действовало на 350 км береговой линии от порта Салина-Крус до Лагунас-де-Чакауа. О разрушительных последствиях и жертвах урагана пока официально не сообщалось.