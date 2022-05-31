RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Мексику обрушився ураган "Агата"

Ураган "Мехіко" (Фото: gannett-cdn.com)
Автор: Константин Широкун

Ураган "Агата" обрушився на берег південного узбережжя Тихого океану в Мексиці, принісши проливні дощі і загрозу повені відразу в декількох штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ураган, що сформувався в східній частині Тихого океану, біля берегів Мексики дув зі швидкістю вітру в 169 км/год. Національна гвардія Мексики заявила, що розгорнула підрозділи в прибережних штатах Герреро, Оахака і Чьяпас для надання допомоги населенню, постраждалому від урагану.

Гвардійці превентивно створили 200 притулків в Оахаці, в яких можуть розміститися 26 000 осіб, тимчасово втратили дах. Попередження про ураган діяло на 350 км берегової лінії від порту Саліна-Крус до Лагунас-де-Чакауа. Про руйнівні наслідки і жертви урагану поки офіційно не повідомлялося.

Раніше повідомлялося, що ураган в Канаді в двох найбільш густонаселених провінціях Канади спровокував смерть восьми людей. Електропостачання позбулося понад півмільйона людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мексика