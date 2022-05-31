На Мексику обрушився ураган "Агата"

Ураган "Агата" обрушився на берег південного узбережжя Тихого океану в Мексиці, принісши проливні дощі і загрозу повені відразу в декількох штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ураган, що сформувався в східній частині Тихого океану, біля берегів Мексики дув зі швидкістю вітру в 169 км/год. Національна гвардія Мексики заявила, що розгорнула підрозділи в прибережних штатах Герреро, Оахака і Чьяпас для надання допомоги населенню, постраждалому від урагану.

Гвардійці превентивно створили 200 притулків в Оахаці, в яких можуть розміститися 26 000 осіб, тимчасово втратили дах. Попередження про ураган діяло на 350 км берегової лінії від порту Саліна-Крус до Лагунас-де-Чакауа. Про руйнівні наслідки і жертви урагану поки офіційно не повідомлялося.