В Мексике у здания генконсульства США взорвалась граната

Иллюстративное фото (FBI.gov)

Чиновники заявили, что никто не пострадал

Власти Мексики заявили, что у здания консульства США в городе Гвадалахара произошел взрыв гранаты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что нападения произошло утром в субботу, перед принятием присяги президента Мексики Андреаса Лопеса Обрадора.

Американский чиновник в Мексике заявил, что в результате взрыва никто не пострадал, а власти Мексики занялись расследованиям этого происшествия.

"После событий, произошедших в консульстве США в Гвадалахаре, где сообщалось о детонации взрывного устройства, федеральные власти начали расследование", - заявили в прокуратуре штата.

Также этот инцидент расследуют власти США. У здания консульства были усилены меры безопасности, а работа учреждения 3 декабря будет ограничена из-за расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что в здание правительства Армении пытался ворваться неизвестный с гранатой. Позже мужчина был задержан, в следственном управлении СНБ Армении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 235 УК Армении - незаконное приобретение, хранение, ношение оружия.