У Мексиці біля будівлі генконсульства США вибухнула граната

Ілюстративне фото (FBI.gov)

Чиновники заявили, що ніхто не постраждав

Влада Мексики заявила, що біля будівлі консульства США в місті Гвадалахара стався вибух гранати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що напад стався вранці в суботу, перед прийняттям присяги президента Мексики Андреаса Лопеса Обрадора.

Американський чиновник в Мексиці заявив, що в результаті вибуху ніхто не постраждав, а влада Мексики зайнялась розслідуванням цієї події.

"Після подій, що відбулися в консульстві США в Гвадалахарі, де повідомлялося про детонацію вибухового пристрою, федеральна влада почала розслідування", - заявили в прокуратурі штату.

Також цей інцидент розслідуює влада США. Біля будівлі консульства були посилені заходи безпеки, а робота установи 3 грудня буде обмежена через розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у будівлю уряду Вірменії намагався увірватися невідомий з гранатою. Пізніше чоловік був затриманий, в слідчому управлінні РНБ Вірменії порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 235 КК Вірменії - незаконне придбання, зберігання, носіння зброї.