ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Мексиці біля будівлі генконсульства США вибухнула граната

Новини » Надзвичайні події    02.12.2018 - 08:10
У Мексиці біля будівлі генконсульства США вибухнула граната
Ілюстративне фото (FBI.gov)

Чиновники заявили, що ніхто не постраждав

Влада Мексики заявила, що біля будівлі консульства США в місті Гвадалахара стався вибух гранати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що напад стався вранці в суботу, перед прийняттям присяги президента Мексики Андреаса Лопеса Обрадора.

Американський чиновник в Мексиці заявив, що в результаті вибуху ніхто не постраждав, а влада Мексики зайнялась розслідуванням цієї події.

"Після подій, що відбулися в консульстві США в Гвадалахарі, де повідомлялося про детонацію вибухового пристрою, федеральна влада почала розслідування", - заявили в прокуратурі штату.

Також цей інцидент розслідуює влада США. Біля будівлі консульства були посилені заходи безпеки, а робота установи 3 грудня буде обмежена через розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у будівлю уряду Вірменії намагався увірватися невідомий з гранатою. Пізніше чоловік був затриманий, в слідчому управлінні РНБ Вірменії порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 235 КК Вірменії - незаконне придбання, зберігання, носіння зброї.

Пентагон просять залишити військових на кордоні з Мексикою до січня США закрили кордон з Мексикою
Новини України Мексикаконсульствограната
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся